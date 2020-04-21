MSI выпустила изогнутый монитор Optix MAG301CR

MSI Optix MAG301CR является дополнением к линейке игровых мониторов серии MAG. Монитор имеет 30 дюймовую изогнутую панель. VA-матрица с соотношением сторон 21: 9. Максимальное разрешением составляет 2560 на 1080 пикселей.

Модель относится к игровому сегменту, так как обеспечивает частоту обновления экрана 200 Гц и время отклика 1 мс. Контрастность 3000: 1, углы обзора 178 градусов и гарантирует покрытие цветовой гаммы DCI-P3 на 98,3%, а sRGB на 127,4%.

MSI Optix MAG301CR поддерживает технологии HDR, AMD Freesync и MSI Mystic Light. Также есть функции Anti-Flicker и Blue Light Reduction, Night Vision. Подставка монитора предлагает регулировку наклона, поворота в разные стороны, высоту и портретный режим.

Доступные подключения: DisplayPort 1.2, два разъема HDMI 2.0, один USB Type-C, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-B и 3,5-мм разъем для наушников. Модель имеет крепление VESA 75 на 75 мм. Информация о цене отсутствует.
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