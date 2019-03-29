MSI выпустила коврик Agility GD60

2019-03-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Agility GD60; [26]
Мы все привыкли к тому, что производители игровой периферии выпускают свои новинки и добавляют туда подсветку. Но вот коврики для мышки длительное время оставались без данного нововведения, так как не совсем понятно было, как можно такое реализовать. Вот теперь можно смело говорить о том, что можно, ведь MSI выпустила коврик Agility GD60 и он является самым обычным ковриком на основе ткани и резины. Но, у него есть яркая подсветка по контуру, которая дает вам возможность наслаждаться продуктом и в темноте легко различать свой рабочий стол. Стоит сказать, что тканевые коврики намного более привлекательные, так как у них мягкая текстура и под рукой такой продукт ощущается намного приятнее. Стоимость ковра пока что не раскрывается, но мы подождем.


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