MSI выпустила новый корпус Creator 400M с шумоизоляцией

Сегодня компания MSI запустила продажи корпуса Creator 400M. Данный корпус спроектирован таким образом, чтобы обеспечить низкий уровень шума благодаря использованию закаленного стекла с тройным ламинированием толщиной 5,38 мм.

Внутри MSI Creator 400M достаточно места для материнских плат E-ATX или меньше, и все линейки материнских плат MEG Creation и Creator. Корпус имеет горизонтальную перегородку с верхним отделением для видеокарт длиной до 45 см и процессорных кулеров до 18 см в высоту. В нижнем отсеке находится большой отсек для блоков питания длиной до 18 см.

Варианты хранения включают в себя два из 3,5-дюймовых отсеков и 2,5-дюймовые крепления. Вентиляция включает три передних воздухозаборника 140 мм, (в комплекте имеется два 140-мм вентилятора) и задний выпускной вентилятор 140 мм, также можно установить радиатор 360 x 120 мм вдоль передней части.

На передней панели корпуса имеется порт USB 3.2 типа C, два порта USB 3.2 типа A, два порта USB 2.0 типа A и разъемы HDA. Размеры корпуса 550 мм х 235 мм х 503 мм (Д х Ш х В), вес 7,7 кг.

Комментарии и отзывы MSI Creator 400M
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