MSI выпустила обновление BIOS AGESA V2 1.0.8.1 для материнских плат AMD 500-й серии

Компания MSI начала выпуск обновлений прошивки BIOSа, для материнских плат AMD 500-й серии. Обновление выпущено для 9 плат B550. Также компания объявила, что обновление выйдет и для чипсета X570, A520, а также для остальных материнских плат B550 в середине сентября.

AGESA V2 1.0.8.1 улучшает совместимость памяти и возможности разгона памяти, а также поддерживает управление памяти UMA для настольных процессоров Ryzen 4000G/PRO 4000G. Были устранены проблемы связанные с RAID массивом на B550. Проверить доступность обновления для вашей платы, можно на официальном сайте MSI.
Комментарии и отзывы MSI BIOS AGESA V2 1.0.8.1
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