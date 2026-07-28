МТС открыл предзаказ на HUAWEI Pura 90s и начал продажи FreeClip 2 S

МТС объявил о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, а также о начале продаж наушников открытого типа HUAWEI FreeClip 2 S. Оформить покупку можно в интернет-магазине оператора.

HUAWEI Pura 90s Pro оценен в 64 990 рублей за версию 12/256 ГБ и 74 990 рублей за 12/512 ГБ. Стоимость Pura 90s Pro Max составляет 84 990 и 94 990 рублей соответственно. До 31 июля на смартфоны действует скидка 10 тысяч рублей.

Старшая модель получила телеобъектив разрешением 200 Мп, основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 40 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп. Среди других особенностей серии заявлены аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, функции редактирования фотографий на базе ИИ и быстрая зарядка мощностью до 100 Вт. Экран Pro Max защищен антибликовым стеклом Kunlun Glass.

HUAWEI FreeClip 2 S стоят 22 990 рублей. До 31 июля на модель предоставляется скидка 6 тысяч рублей. Наушники получили обновленную С-образную конструкцию, открытое акустическое оформление и новый зарядный футляр.

Oppo выпустила геймерский смартфон K15…
Сегодня компания Oppo без лишнего шума представила смартфон K15, который сохранил фирменный дизайн старши…
Смартфон Redmi K100 Pro получит 185-Гц экран …
Авторитетный инсайдер Smart Pikachu раскрыл некоторые характеристики неназванного смартфона серии Redmi K…
В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Z Fold8 Wide …
Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры и подробности о складном смартфоне…
Официально: смартфон OnePlus N6 готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что 30 июня в Индии будет представлен смартфон OnePlus N6. Также производитель…
MediaTek повысит цену на флагманский процессор…
Компания MediaTek, по данным инсайдеров, готовится поднять стоимость своего будущего флагманского процесс…
Компактный смартфон OnePlus 15s отменен …
Авторитетный инсайдер Йогеш Брар сообщает, что компактный смартфон , OnePlus 15s окончательно отменен. Сл…
Смартфон Трампа оказался копией HTC U24 Pro…
Ремонтники iFixit и NBC вскрыли Trump T1 и выяснили, какой на самом деле смартфон выступил его основой. И…
Официально: HONOR WIN Turbo готов к выходу …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфон WIN Turbo состоится в Китае до конца этого …
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor