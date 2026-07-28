МТС открыл предзаказ на HUAWEI Pura 90s и начал продажи FreeClip 2 S

МТС объявил о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, а также о начале продаж наушников открытого типа HUAWEI FreeClip 2 S. Оформить покупку можно в интернет-магазине оператора.HUAWEI Pura 90s Pro оценен в 64 990 рублей за версию 12/256 ГБ и 74 990 рублей за 12/512 ГБ. Стоимость Pura 90s Pro Max составляет 84 990 и 94 990 рублей соответственно. До 31 июля на смартфоны действует скидка 10 тысяч рублей.

Старшая модель получила телеобъектив разрешением 200 Мп, основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 40 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп. Среди других особенностей серии заявлены аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, функции редактирования фотографий на базе ИИ и быстрая зарядка мощностью до 100 Вт. Экран Pro Max защищен антибликовым стеклом Kunlun Glass.HUAWEI FreeClip 2 S стоят 22 990 рублей. До 31 июля на модель предоставляется скидка 6 тысяч рублей. Наушники получили обновленную С-образную конструкцию, открытое акустическое оформление и новый зарядный футляр.