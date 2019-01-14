MUJA для вашего смартфона

На выставке CES 2019 показали массу интересных продуктов, среди которых был и геймпад MUJA. Стоит отметить, что это далеко не обычный геймпад — он сенсорный и цепляется на тыльную сторону смартфона. Далее, вы во время игры можете не тянуться к кнопкам на дисплее смартфона, что очень неудобно в шутерах или гонках, например, а нажимать на их аналоги на сенсорной панели геймпада. Это очень интересное и компактное решение — подцепил продукт к смартфону и носить в кармане, а когда захотелось — можно поиграть. Не нужно носить с собой полноценный геймпад и переживать о его габаритах. Стоимость продукта пока что не названа, но нам такой продукт уже понравился. Очень необычно и современно смотрится, особенно на фоне потенциальных конкурентов, которые используют обычные кнопки.