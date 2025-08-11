MacBook Air будут продавать за 599 долларов

Цена MacBook Air изначально стала примером удачного ценообразования — базовая версия стартовала с отметки 999 долларов и получила удвоенный объём унифицированной памяти, а тем, кто мог подождать, устройство доставалось за 799 долларов — именно столько ноутбук стоит сейчас. Однако, по данным нового отчёта, Apple намерена пойти ещё дальше и выпустить более компактный MacBook с начальной ценой 599 долларов. Для тех, кто хочет сэкономить, это может оказаться отличной новостью, тем более что массовое производство некоторых компонентов может стартовать раньше, чем ожидалось. Главным отличием новинки от MacBook Air станет размер. Согласно информации DigiTimes, новый портативный Mac получит дисплей диагональю 12,9 дюйма — немного меньше, чем у 13,6-дюймового MacBook Air.

Ценовой диапазон составит 599–699 долларов. Хотя характеристики пока не подтверждены, сообщается, что устройство оснастят чипом A18 Pro — тем же, что установлен в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Есть шанс, что Apple не будет тянуть с релизом — массовое производство отдельных компонентов запланировано на третий квартал 2025 года, а финальная сборка, скорее всего, пройдёт на мощностях Quanta в четвёртом квартале. Это означает, что релиз компактного MacBook может состояться в конце 2025-го или в начале 2026 года. А ведь ещё несколько лет назад компанию критиковали за слишком высокие цены на Mac, но ситуация заметно изменилась — теперь у компании будут одни из самых доступных моделей на рынке.