MacBook Air и MacBook Pro стали мощнее

Компания Apple официально выпустила улучшенные версии ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются большим спросом у студентов и школьников. Теперь ноутбуки стали чуточку мощнее благодаря более производительному железу и вы сможете без труда работать с еще более сложными задачами. Конечно, купить улучшенные версии ноутбуков может не только студент или школьник, но в США есть классная скидка учащимся, позволяющая сэкономить приличную сумму денег. Вероятно, именно на жителей США данная новость и будет направлена, ведь обычным пользователям от легкого улучшение MacBook Air и MacBook Pro ни холодно, ни жарко. Хотя, есть же возможность взять более продвинутую модель за вполне демократичную цену, это радует.