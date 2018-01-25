MacBook Air покажут уже в марте

В сети активно обсуждают новость о том, что компания Apple вроде как планирует вернуть на рынок ноутбук MacBook Air. Пока что это только слухи и на деле никакой точной информации нет, так как производитель сам на эту тему не говорит, а верить слухам из сети не всегда разумный выбор. С другой стороны, стоит понимать, что данная модель ноутбука пользовалась громадным спросом и на данный момент так же спрос имеется, а если сделать модель более современной и продвинутой, то пользователей с желанием купить гаджет будет еще больше. Учитывая, что рынок ноутбуков в целом идет на спад, возможность выпуска ноутбука MacBook Air вполне реальна, ведь этот релиз позволит поднять уровень продаж. Ждем с нетерпением данного релиза, весной может что-то более подробно расскажут. А вы как относитесь к данной линейке яблочных ноутбуков?