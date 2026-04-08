MacBook Neo получит новый чип и 12 ГБ ОЗУ

Apple MacBook Neo стал неожиданным явлением на рынке ноутбуков благодаря низкому порогу входа и довольно уверенной производительности в повседневных задачах. Однако одной из главных претензий к устройству остаётся мобильный процессор A18 Pro и ограничение всего в 8 ГБ оперативной памяти — выбрать другую более мощную модификацию пользователь не может. Но, по последним слухам, Apple может обновить начинку MacBook Neo в 2027 году, установив более свежий процессор A19 Pro, который используется в новых iPhone 17 Pro. Несмотря на апгрейд, A19 Pro по-прежнему останется мобильным процессором и, как ожидается, получит ту же конфигурацию графики с 5 ядрами, что и A18 Pro в текущей версии ноутбука.

Зато обновление позволит уйти от ограничения в 8 ГБ LPDDR5X — по слухам, версия MacBook Neo 2027 года получит прирост памяти на 50% — до 12 ГБ. Судя по всему, модель уже стала коммерчески успешной, поэтому Apple даже увеличивает объёмы производства. Точной даты выхода обновлённой версии пока нет, но аналитики отмечают, что MacBook Neo, вероятно, использует дефектные процессоры, изначально произведённые для линейки iPhone 16 Pro, из-за чего их запас может быть ограничен. Такой подход с использованием отбракованных чипов может объяснять, почему обновление внутренностей ноутбука произойдёт уже примерно через год после релиза — у производителя банально закончатся чипы, а значит, придётся переходить на процессоры следующего поколения. Но в этом нет ничего плохого.