MacBook Pro больше не греется

Некоторое время назад появилась информация о том, что MacBook Pro нового поколения перегреваются. При том не немного, а очень даже серьезно. Инженеры сообщили, что проблема связана с софтом, а не с аппаратной составляющей, так что в течении ближайшего времени было обещано выпустить обновление софта, которое исправит ситуацию. Вот это и случилось — разработчики немного обновили ОС и та перестала разгонять процессор до частот, которые вызывают перегрев ноутбука. Конечно, это негативно сказалось на производительности системы, ведь теперь процессор работает лишь на 70% мощности. Зато продукт теперь можно использовать без страха обжечь руки, что весьма заманчиво, особенно в летнее время. Правда, покупать ноутбук за 5 тысяч долларов и переживать, чтобы он не перегревался — бред.