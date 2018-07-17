MacBook Pro новое поколение ноутбуков

MacBook Pro компания относит Retina-дисплей с поддержкой TrueTone, мультифункциональную сенсорную панель над клавиатурой, автономность до 10 часов, а также легкий вес и тонкий корпус: 14,9 мм/1,37 кг для модели с 13” экраном и 15,5 мм/1,83 кг с 15” панелью.Максимальная версия MacBook Pro с 15” предлагает шести ядерное решение Core i9 с пиковой частотой 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost. Этой производительности, по словам Apple, хватает для выполнения самых сложных задач, в том числе работы с 3D-моделями, обработки 4К-видео и онлайн-игр. Помогут в этом быстрая память DDR4 (объем до 32 ГБ, 2400 МГц) и SSD (до 4 ТБ, скорость чтения/записи до 3,2/2,2 Гб/с).О стоимости смартфона пока неизвестно.