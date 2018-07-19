MacBook Pro нового поколения - провал

Споры о необходимости покупать новую технику Apple не утихают вот уже много лет — после выхода очередного обновленного ноутбука или планшета пользователи пристально сравнивают характеристики, дабы получить наилучший вариант. С новыми MacBook Pro получилась очень печальная ситуация — ноутбуки нового поколения обладают более низкой производительностью, чем предыдущее поколение. Все дело в системе охлаждения — она банально не выдерживает нагрева нового процессора и уходит в понижение производительности, чтобы избежать перегрева. Из-за этого заметно падает тактовая частота и падает производительность. На данный момент в компании Apple никак на ситуацию не отреагировали, но есть мнение, что исправить проблему софтом не получится. Это аппаратная проблема и решать ее нужно заменой системы охлаждения.