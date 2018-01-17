MacBook Pro обновлять не будут

Хотя ноутбук MacBook Pro анонсировали в конце далекого 2016 года, компания Apple не планирует его пока что обновлять. И на то есть весьма веские причины. Начнем с того, что в нем нечего обновлять - процессор и графическая подсистема новых поколений дают 5-10% прироста производительности, новых дисплеев нет, корпус и так отличный. Можно было бы добавить портов, но тогда старые модели MacBook Pro перестанут покупать. Плюс, стоит понимать, что компания только-только выпустила в продажу iMac нового поколения, который всех радует своей мощностью и разрешением дисплея. Выпустив новый ноутбук с кучей крутого железа, производитель создаст конкуренцию своему же продукту и продажи будут не такими классными, как хотелось бы. Так что я уверен в том, что компания не будет обновлять MacBook Pro в этом году, может разве что в сентябре.