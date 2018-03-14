MacBook готовит новый ноутбук

В сети активно обсуждают выход нового ноутбука от компании Apple. Есть мнение, что уж этим летом производитель покажет ноутбук MacBook, который будет дешевле всех готовых решений. Это позволит заполучить больше покупателей к своему бренду, плюс поднять уровень продаж ноутбуков, которые на данный момент немного упали. Думаю, если компания решит выпустить новый гаджет с доступной стоимостью, то потенциальных желающих получить его будет предостаточно, все же MacBook Air пользуется огромным спросом даже сейчас, когда есть масса новых вариантов от того же производителя. Осталось дождаться очередного анонса и тогда можно будет говорить о характеристиках или стоимости будущего устройства. На данный момент информации о нем предельно мало и есть ощущение, что производитель не спешит делиться данными с фанатами.