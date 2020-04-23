MacBook на ARM-процессоре выйдет в 2021 году

Достаточно авторитетные СМИ официально заявили о том, что компания Apple планирует в 2021 году выпустить в продажу первый свой ноутбук на процессоре ARM. Это будет не какая-то новая версия ноутбука, а все тот же MacBook, только на собственном процессоре с поддержкой отдельного набора приложений. Когда-то давно компания Microsoft на таком формате процессора выпустила свой планшет, который оказался крайне посредственным решением и в итоге проиграл конкурентам в пух и прах. Если же Apple выпустит свой ноутбук на своем процессоре с полным набором нужных пользователю приложений, то тогда не будет проблем и пользователь явно захочет такое устройство купить. Все же MacBook на ARM-процессоре выглядит привлекательным решением для многих.