MadCatz демонстрирует мышь RAT AIR S

RAT AIR S беспроводная мышь, которая заряжается через коврик. Тканевый коврик для мыши заряжает ее с помощью магнитного резонанса. Коврик оснащен RGB Chameleon подсветкой.

MadCatz RAT AIR S не имеет батареи внутри корпуса, весит она 100 грамм. Мышка оснащена конденсатором, который питается от коврика. Использованы датчики PixArt и оптический игровой датчик 12000 CPI.

Беспроводная технология 2,4 ГГц, модель имеет пять уровней настойки DPI (800, 1600, 3200, 6400, 12000). Клавиши рассчитаны на 50 миллионов нажатий. RAT AIR S оборудована 11 программируемыми кнопками.