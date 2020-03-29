Магазин Apple App Store станет доступным для 20 новых стран

Магазин Apple App Store является одним из самых популярных магазинов во всем мире. Он был запущен в 2008 году с 500-ми приложений. Сегодня магазин, это около миллиона приложений и полумиллиарда посетителей каждую неделю.

23 марта было объявлено, что компания планирует увеличить доступ 20-ти новым странам. Среди них: Афганистан, Босния и Герцеговина, Камерун, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуори, Габон, Грузия, Ирак, Косово, Ливия, Мальдивские Острова, Черногория, Марокко, Мьянма, Науру. Руанда, Сербия, Тонга, Вануату и Замбия.

Это отличная новость для тех кто проживает в этих регионах.