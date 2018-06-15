Maingear Pulse 15 можно настраивать под себя

В сети официально анонсировали новый игровой ноутбук Maingear Pulse 15, который можно на сайте собрать на свое усмотрение. У вас в базе есть процессор Intel Core i7, который нельзя сменить на другую модель, плюс видеокарта GTX 1060 на 6 гигабайт встроенной памяти. Остальные параметры можно настраивать — вы можете поставить до 32 гигабайт оперативной памяти, можете установить два накопителя по 4 терабайта от Samsung, сменить цвет корпуса и все в таком духе. Ноутбук получается довольно интересный и производительный, вы можете спокойно играть на нем, ведь его позиционируют именно как игровое решение. Хотя, конечно, при таком наборе производительного железа можно и работать с тяжелым контентом, монтировать фото или видео. Стоимость в базовой комплектации составляет 1400 долларов.