Maingear Vector с продвинутым дисплеем

Производителям ноутбуков, особенно игровых, крайне тяжело привлечь внимание игрока, ведь нужно показать не просто крутой продукт, а уникальное устройство. Ведь если у вас есть просто игровое решение с высокой производительностью, то никто не дает вам гарантии, что его кто-то купит, ведь пользователи уже насмотрелись на такого рода устройства и хотят нечто удивительное. К примеру, у ноутбука Maingear Vector есть весьма приличный дисплей с частотой обновления 144 Гц, чего предостаточно, дабы вы могли спокойно играть, наслаждаться плавной картинкой и прочими преимуществами. Конечно, у ноутбука есть и мощное железо, и достаточно продвинутый дизайн корпуса, и клавиатура с подсветкой, но вот именно дисплей привлекает больше всего.