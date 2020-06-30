Макеты смартфонов iPhone 12 показали на видео

Если верить последним слухам, осенью компания Apple выпустит четыре новых смартфона iPhone 12 в трех размерах на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Сегодня в сети появилось видео, в котором демонстрируются макеты грядущих новинок.

Ранее сообщалось, что 5,4-дюймовый iPhone 12 обойдется в 649 или 699 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 – от 749 до 799 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro будет стоить 999 долларов, а 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max – 1099 долларов. Всем новым iPhone 12 прочат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, обновленные дисплеи с повышенной частотой обновления изображения и улучшенные камеры.
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