MasterBox Q500L выглядит очень необычно

Компания Cooler Master показала довольно интересный компьютерный корпус под названием MasterBox Q500L, который выделяется на фоне остальных своим стилем. Если у всех корпусов на рынке сплошные панели из металла или стекла, то здесь мы видим полностью «дырявое» исполнение. Отверстия есть на всех панелях и это дает вам возможность продувать комплектующие своего компьютера. Если в большинстве корпусов есть проблемы с потоком воздуха, то у MasterBox Q500L их нет. Вы просто ставите парочку вентиляторов, запускаете их и все, система уже готова к эксплуатации и у вас точно не будет проблем с температурами. Это большой плюс, за который пришлось заплатить шумом и, естественно, пылью. Ведь вся пыль из вашего корпуса будет выходить наружу.