Материнская плата ASRock AM5 и многое другое просочились в преддверии выставки Computex

Сегодня просочилась небольшая информация о будущей материнской платы X670E Taichi. Скриншот, сделанный Wccftech, не дает раскрывает много деталей, но плата, похоже, имеет как минимум три слота M.2 и пару слотов PCIe x16, из которых по крайней мере один предназначен для PCIe 5.0. Остальная часть платы покрыта радиаторами и различными кожухами. Плата будет оснащена подключаемым через USB аудиокодеком Realtek ALC4082, а также ЦАП ESS ES9218. Также говорят, что он оснащен 26-фазной установкой VRM. Ожидается, что плата будет поддерживать Thunderbolt 4.

В связанных новостях просочилась информация о нескольких будущих материнских платах AM5, из которых четыре модели от ASRock и две от ASUS. Модели ASRock — это упомянутая выше X670E Taichi, X670 PG Riptide, X670 Phantom Gaming 4 и X670 Steel Legend. Две модели ASUS — это ProArt X670E-Creator WiFi и ProArt B650-Creator. Gigabyte сообщила, что на этой неделе компания представит свои платы X670 Aorus Xtreme, X670 Master, X670 Pro AX и X670 AERO D на выставке Computex. Компания упоминает PCIe 5.0 как для графики, так и для интерфейса M.2, что в значительной степени подтверждает более ранние слухи о том, что AMD предлагает поддержку PCIe 5.0 для интерфейса M.2 на платформе AM5.