Материнская плата BIOSTAR TB250-BTC D+ для майнинга без райзеров

2018-05-15, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - BIOSTAR TB250-BTC D+; [84]
BIOSTAR представила профессиональную майнинговую материнскую плату BIOSTAR TB250-BTC D+, которая предназначена для расширения и/или масштабирования майнинговой системы. Материнская плата BIOSTAR TB250-BTC D+ позволяет полностью раскрыть потенциал чипсета Intel B250 для поддержки 8 видеокарт, что устраняет необходимость использования кард-райзера. Компактный форм-фактор платы позволяет установить мощную майнинговую систему в ограниченном пространстве без лишних неудобств.

Избавление от кард-райзеров позволяет сэкономить на сборке системы ( около 7-10 долларов за один кард-райзер), снижает стоимость эксплуатации, расходы на электроэнергию и делает систему в целом более стабильной. Чипсет Intel B250 позволяет материнской плате TB250-BTC D+ поддерживать одновременно 8 разъёмов PCI-e в режиме х16, что является идеальным соотношением стоимости материнской платы и количества видеокарт. Помимо экономии расходов это так же делает систему более надёжной и стабильной, без риска несовместимости и порчи оборудования.

BIOSTAR TB250-BTC D+ имеет небольшую высоту и умещается в стандартный одноэтажный майнинговый корпус. Теперь без использования кард-райзера можно собрать компактную и мощную систему. Также можно использовать «внешние» источники питания (12В) для простоты доступа к блоку питания и упрощённому обслуживанию.

На материнской плате BIOSTAR TB250-BTC D+ можно использовать видеокарты AMD Radeon и/или Nvidia GeForce. Можно выбрать подходящий набор карт, исходя из их стоимости и потребностей системы, и в любой момент заменить старые или добавить новые видеокарты.


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