Материнская плата EVGA Z490 DARK K|NGP|N Edition выпущена в ограниченном количестве

Компания представила материнскую плату EVGA Z490 DARK K|NGP|N Edition. По словам компании, она является лучшей в своей линейке Z490. Плата ограниченного выпуска поддерживает скорость оперативной памяти 5000 МГц.

Материнская плата поставляется в коллекционной коробке с автографом самого Винса Люсидо, известного оверклокера. EVGA Z490 DARK K|NGP|N Edition оснащен 18-фазной системой питания. Есть два слота M.2, встроенный Wi-Fi 6 и BT 5.1. Плата предлагает тройной переключаемый BIOS, также можно обновить BIOS без установленного процессора.

Сетевая карта Intel 2,5 GbE + сетевая карта Intel 1 GbE обеспечивают высокий доступ к интернет ресурсам. Плата оснащена 7.1 канальным звуком. Множество функций для разгона позволят пользователю выжать максимум из процессора и ОЗУ.

Одним словом, EVGA Z490 DARK K|NGP|N Edition - это шедевр дизайна и инженерии.
Комментарии и отзывы EVGA Z490 DARK K|NGP|N Edition
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