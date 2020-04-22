Материнская плата Lenovo Legion на новом чипсете

Какое-то время назад мы говорили про то, что компания Lenovo планирует выпускать в продажу свои собственные материнские платы линейки Legion. Тогда это были довольно странные слухи, ведь ранее компания ничего подобного не делала, но теперь появились более точные данные и становится понятно, что компания действительно делает упор именно на этом. Материнская плата компании будет создана во флагманском сегменте для топовых процессоров Intel нового поколения, будет поддерживать разгон и прочие бонусы. Конечно, пока что говорить про преимущество продукта перед потенциальными конкурентами тяжело, так как мы не видели саму плату, но выглядит это крайне интересно и увлекательно. Самое время дождаться новинку и посмотреть на ее возможности.