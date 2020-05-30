Материнская плата MSI MEG Z490 Ace появилась на российском рынке

Материнская плата MSI MEG Z490 Ace появилась на российском рынке. Новая плата обладает широким функционалом для разгона процессора и памяти. Плата имеет 16 фаз питания процессора, мощную систему охлаждения зоны VRM, встроенную RGB подсветку и шикарный дизайн.

Предтоповая материнская плата оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16, тремя слотами PCIe 3.0 x4 M.2 и шестью портами SATA. Четыре разъема оперативной памяти DDR4 с максимальным объемом до 128 Гб. Задняя часть платы оснащена защитной пластиной, которая защищает плату от изгиба.

Задняя панель предлагает следующие разъемы: USB 3.2 G2 Type-C, три USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. Два LAN порта Ethernet, Realtek RTL8125B 2.5 G и Intel I219V Gigabit. Беспроводной интерфейс Intel AX201 Wi-Fi 6, который поддерживает BT 5.1, 3,5 мм аудиоразъем и S/PDIF, звук Realtek ALC1220 HD. Также есть кнопка CMOS и кнопка BIOS Flashback.

Средняя стоимость в российских магазинах составляет от 38 тысяч рублей.
Комментарии и отзывы MSI MEG Z490 Ace
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