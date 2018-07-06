Материнские платы AMD B450 уже доступны для покупки

2018-07-06, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Gigabyte B450M DS3H; [114]
Материнские платы ASUS, ASRock и Gigabyte с чипсетом B450 уже доступны для покупки. Данные материнские платы будут стоить в среднем 80 ~ 90 евро и будут совместимы как со старыми Ryzen, так и с новыми процессорами серии Ryzen 2000.
Материнские платы на базе AM4 в основном имеют четыре слота памяти DDR4 и один разъем m.2 SSD (совместимый с NVMe). Gigabyte выпустит плату B450M DS3H стоимостью около 80 евро. ASUS выпускает более семи плат, стоимостью начиная примерно с 70 евро, ASRock же выпускает всего одну, ценой 90 евро.


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