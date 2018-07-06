Материнские платы AMD B450 уже доступны для покупки

Материнские платы ASUS, ASRock и Gigabyte с чипсетом B450 уже доступны для покупки. Данные материнские платы будут стоить в среднем 80 ~ 90 евро и будут совместимы как со старыми Ryzen, так и с новыми процессорами серии Ryzen 2000.Материнские платы на базе AM4 в основном имеют четыре слота памяти DDR4 и один разъем m.2 SSD (совместимый с NVMe). Gigabyte выпустит плату B450M DS3H стоимостью около 80 евро. ASUS выпускает более семи плат, стоимостью начиная примерно с 70 евро, ASRock же выпускает всего одну, ценой 90 евро.