Материнские платы на базе чипсета Intel B360, H370 и H310

Наряду с новыми процессорами Coffee Lake начального уровня, которые постепенно становятся доступными , Intel также выпускает материнские платы на основе более бюджетных чипсетов. До сих пор единственный выбор для Coffee Lake (процессоры Core 8-го поколения) был сокет Z370.Эти данные появились на Reddit , на которых видны H370 Express, B360 Express, и H310 Express, все на сокете LGA 1151. H370 может быть интересен для большинства из вас, по мнению потребителей, потребительские цены, у него нет экстремальных настроек настройки и сертификации SLI, но часто их цена намного лучше.