MediaTek Dimensity 9300 оказался мощнее конкурентов в синтетических тестах

Мобильный процессор Dimensity 9300 предлагает уникальный кластер ядер, который в корне отличается от того, что задействовали в чипах Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro. И, судя по информации инсайдеров, риск инженеров компании MediaTek, который заключался в отказе от использования эффективных ядер для своего флагманского процессора, окупился. Дело в том, что новейший флагманский процессор компании превосходит двух лидеров рынка в последнем тесте 3DMark Wild Life Extreme. Однако, как и следовало ожидать, журналисты сообщают, что заметен и рост энергопотребления из-за использования ядер Cortex-X4 и Cortex-A720. С другой стороны, в синтетических тестах процессор Dimensity 9300 превосходит Snapdragon 8 Gen 3, используя абсолютно то же количество энергии.

При этом сам тест 3DMark Wild Life Extreme специально разработан для испытания процессоров смартфонов и планшетов, так как он нагружает их до предела, измеряя устойчивую производительность в течение определённого времени, записывая в процессе информацию о максимальном энергопотреблении. Конечно, новинка от MediaTek в этом плане проигрывает, потому что производитель сделал ставку на производительные ядра вместо энергоэффективных, а они потребляют гораздо больше энергии. Соответственно, потенциальный покупатель будет выбирать — сделать ему акцент на производительность, но пожертвовать длительностью работы от батареи, либо же отдать предпочтение большему времени автономной работы, но потерять несколько процентов мощности.