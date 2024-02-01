MediaTek Dimensity 9400 получит новое производительное ядро Cortex-X5

В ноябре прошлого года компания MediaTek официально выпустила процессор Dimensity 9300, представив уникальный дизайн с четырьмя производительными ядрами Cortex-X4 — обычно производители используют всего одно такое ядро. Соответственно, в отличие от традиционных конфигураций системы на кристалле, компания полностью отказалась от использования энергоэффективных ядер. Но в будущем от этого подхода, видимо, решат отказаться. Дело в том, что хотя официальная конфигурация нового процессора Dimensity 9400 ещё не подтверждена, первые слухи от инсайдеров указывают на то, что в новой системе на кристалле появится новое ядро Cortex-X5 — его ещё официально не анонсировали. И у этого ядра будет более высокая тактовая частота, так что и производительность у чипа будет выше, плюс этот процессор будут выпускать по новому технологическому процессу TSMC под названием N3E.

Хотя тактовые частоты и производительность технологии N3E ещё не были раскрыты, MediaTek уверена, что благодаря передовому технологическому процессу компании удастся создать эффективный процессор нового поколения. Кроме того, ожидается, что Dimensity 9400 получит улучшенный NPU-модуль (модуль для работы с технологиями на базе искусственного интеллекта), с предполагаемым приростом скорости генерации контента на 20-50% для больших языковых моделей. Правда, пока что это всё лишь предсказания специалистов — официально процессор пока что не анонсировали и его архитектура может на деле отличаться.
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