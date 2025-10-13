MediaTek Dimensity 9500 оказался сильно дешевле конкурента

Компания Qualcomm начала взимать огромные наценки за свой Snapdragon 8 Elite ещё в прошлом году — причиной стало использование собственных процессорных ядер Oryon. На этом фоне Dimensity 9400 выглядел очевидным выбором для производителей смартфонов, стремившихся к более высокой прибыли. В 2025 году ситуация повторяется — появились оценки стоимости Dimensity 9500, и оказалось, что он более чем на 50 процентов дешевле Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, по слухам, обходится производителям примерно в 280 долларов за штуку. Инсайдер заявил, что цена Dimensity 9500 находится в диапазоне от 180 до 200 долларов. Таким образом, флагманский процессор MediaTek оказывается примерно на 55 процентов дешевле единственного другого варианта для Android-смартфонов. Однако стоит понимать, что окончательная цена зависит от множества факторов и условий, устанавливаемых MediaTek и её партнёрами — льготные предложения доступны далеко не всем клиентам.

Главная причина, по которой Dimensity 9500 стоит меньше Snapdragon 8 Elite Gen 5, заключается в том, что MediaTek по-прежнему использует стандартные процессорные и графические ядра ARM. Это снижает затраты, но не даёт компании выйти на уровень Qualcomm, которая полностью перешла на собственные ядра Oryon, чтобы добиться лидерства в тестах производительности. Подход MediaTek нельзя назвать плохим, но он имеет оборотную сторону — постоянная зависимость от архитектуры ARM не позволит компании раскрыть весь потенциал чипа без перехода на собственные разработки.
