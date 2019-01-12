MediaTek Helio P35 и его характеристики

Mi Play стал первым смартфоном компании с каплевидным вырезом в экране. Помимо нового процессора он получил 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, двойную камеру с разрешением 12 Мп и сканер отпечатков пальцев.В AnTuTu восьмиядерный MediaTek Helio P35, выполненный по 12-нм техпроцессу и работающий на частоте до 2,3 ГГц, набрал 86 352 балла. Это заметно больше, чем у Snapdragon 625, который в среднем набирает порядка 75 000 «попугаев». По заверениям президента Xiaomi Лина Бина, популярная мобильная MOBA-игра King of Glory стабильно идёт на Mi Play с частотой не менее 59 кадров в секунду.Стоимость смартфона составит 156 долларов.