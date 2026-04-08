MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9600 Pro

Компания MediaTek, судя по новым слухам, может отказаться от идеи выпускать только один чип в линейке Dimensity 9600. Сообщается, что до конца года появится версия «Pro», которая станет прямым конкурентом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm. По словам инсайдера, новый процессор нацелен на десктопный уровень производительности с частотой до 5,00 ГГц и обновлённой архитектурой центрального процессора. Главная проблема — эффективное охлаждение такого решения. В отличие от Dimensity 9500, где использовалось одно высокопроизводительное ядро, Dimensity 9600 Pro, как ожидается, получит уже два «супер-ядра», что должно заметно повысить как одноядерную, так и многоядерную производительность. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что это позволит чипу приблизиться к уровню десктопных систем, но приведёт к значительному росту температур.

В отличие от ПК с массивными системами охлаждения, смартфоны с таким процессором ограничены компактными решениями вроде испарительной камеры, иногда дополненной жидкостным охлаждением или даже активным вентилятором. Но даже такие меры могут оказаться недостаточными, и в итоге процессор будет вынужден снижать частоты до более стабильных 4,00–4,20 ГГц. Впрочем, переход на 2-нм техпроцесс N2P от TSMC может частично решить проблему, обеспечив лучший баланс между производительностью и тепловыделением. Звучит очень интересно, особенно для заядлых геймеров на мобильных платформах.