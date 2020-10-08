MediaTek представила чип для телевизоров

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания MediaTek готовит свой собственный чип, который будет использоваться в современных умных телевизорах. Теперь компания официально его представила — MediaTek MT9602. Он будет использоваться в будущих моделях умных телевизоров крупных производителей, но говорить о его возможностях пока что рано, так как ни одной модели на нем еще нет. С другой стороны, стоит отметить, что производитель в ближайшем будущем планирует выпустить и несколько улучшенных процессоров для смартфонов, так что конкуренция со стороны MediaTek будет сильной. Надеемся, что новые процессоры будут действительно выгодно смотреться на фоне потенциальных конкурентов по рынку.

Комментарии и отзывы MediaTek MT9602
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