MediaTek выпустит процессор Dimensity 9400 уже в октябре текущего года

Примечательно, что Dimensity 9400, как и Dimensity 9300, не будет оборудован энергоэффективными ядрами, полагаясь исключительно на производительные ядра. Это позволит компании добиться внушительной производительности в одноядерных и многоядерных задачах, но возникают вопросы относительно длительности автономной работы с таким процессором, потому что он явно будет потреблять просто море энергии. Но ответ на этот и множество других интересных вопросов мы получим только после официальной презентации, когда в продаже появятся первые смартфоны на базе нового чипа. Тогда, после неофициальных тестов, можно будет говорить про производительность новой платформы и её энергопотребление. Пока что эти данные засекречены, да и верить маркетологам производителя не стоит.