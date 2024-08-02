MediaTek выпустит процессор Dimensity 9400 уже в октябре текущего года

Если верить информации западных журналистов, компания MediaTek активно готовится к релизу своего флагманского процессора Dimensity 9400 — специалисты отмечают, что производитель может провести полноценную презентацию уже в октябре текущего года. Естественно, как и Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm, предстоящая система на кристалле будет массово производиться на втором поколении 3-нм техпроцесса от TSMC, что поволит добиться значительного прироста в производительности и энергоэффективности конечного продукта. Кроме того, генеральный директор компании MediaTek выразил уверенность в том, что релиз Dimensity 9400 позволит компании увеличить годовой доход на 50%.

Примечательно, что Dimensity 9400, как и Dimensity 9300, не будет оборудован энергоэффективными ядрами, полагаясь исключительно на производительные ядра. Это позволит компании добиться внушительной производительности в одноядерных и многоядерных задачах, но возникают вопросы относительно длительности автономной работы с таким процессором, потому что он явно будет потреблять просто море энергии. Но ответ на этот и множество других интересных вопросов мы получим только после официальной презентации, когда в продаже появятся первые смартфоны на базе нового чипа. Тогда, после неофициальных тестов, можно будет говорить про производительность новой платформы и её энергопотребление. Пока что эти данные засекречены, да и верить маркетологам производителя не стоит.
Складной смартфон Moto Razr 50 Ultra оценен в 785 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 50 Ultra, которая оценена н…
Red Magic 9S Pro получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen 3 …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения об игровом смартфоне Red Magic 9S Pro, о…
Смартфон Tecno Pova 6 Neo вышел в России …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo, которые были представлены ок…
Складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra показали на фото …
В сети появились первые фотографии складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra, который еще не был предста…
TSMC повышает цену на свою продукцию…
Компания TSMC, лидер мирового рынка производства полупроводниковой продукции, по информации крупных издан…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170…
Не так давно в России была представлена линейка кнопочных мобильных телефонов под брендом Xenium. Сегодня…
HMD представила флагманский Skyline…
Сегодня компания HMD официально представила Skyline — самый мощный смартфон под собственным брендом (ране…
Vivo S19 и S19 Pro показали на пресс-рендерах…
Компания Vivo опубликовала новые качественные изображения смартфонов Vivo S19 и S19 Pro, официальный рели…
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor