MediaTek выпустит процессор Dimensity 9400 уже в октябре текущего года

Если верить информации западных журналистов, компания MediaTek активно готовится к релизу своего флагманского процессора Dimensity 9400 — специалисты отмечают, что производитель может провести полноценную презентацию уже в октябре текущего года. Естественно, как и Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm, предстоящая система на кристалле будет массово производиться на втором поколении 3-нм техпроцесса от TSMC, что поволит добиться значительного прироста в производительности и энергоэффективности конечного продукта. Кроме того, генеральный директор компании MediaTek выразил уверенность в том, что релиз Dimensity 9400 позволит компании увеличить годовой доход на 50%.

Примечательно, что Dimensity 9400, как и Dimensity 9300, не будет оборудован энергоэффективными ядрами, полагаясь исключительно на производительные ядра. Это позволит компании добиться внушительной производительности в одноядерных и многоядерных задачах, но возникают вопросы относительно длительности автономной работы с таким процессором, потому что он явно будет потреблять просто море энергии. Но ответ на этот и множество других интересных вопросов мы получим только после официальной презентации, когда в продаже появятся первые смартфоны на базе нового чипа. Тогда, после неофициальных тестов, можно будет говорить про производительность новой платформы и её энергопотребление. Пока что эти данные засекречены, да и верить маркетологам производителя не стоит.