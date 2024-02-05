MediaTek заключила контракт с Samsung

Согласно информации инсайдеров, корейский гигант Samsung согласился на подписание эксклюзивной сделки с MediaTek, благодаря которой чипы MediaTek могут быть использованы в предстоящих моделях смартфонов бренда в бюджетном и среднем сегментах. Если верить этому инсайду, компания MediaTek предоставляет Samsung специальную скидку на свои новые процессоры, которые Samsung планирует использовать в своих бюджетных смартфонах. Учитывая, что корейский производитель является крупнейшим производителем Android-смартфонов в мире, заключение контракта с Samsung значительно увеличит долю рынка MediaTek и предоставит возможности для будущих сделок.

При этом на данный момент не похоже, что Samsung заинтересована в использовании флагманского процессора Dimensity 9400 от MediaTek, который, как говорят специалисты, будет производиться на втором поколении технологического процесса в 3 нм от TSMC, как и Snapdragon 8 Gen 4. Причина в том, что Samsung уже заключила соглашение с Qualcomm — она договорилась об использовании чипов компании следующего поколения для семейства смартфонов Galaxy S25 в следующем году. С другой стороны, если MediaTek в будущем будет предоставлять свои флагманские процессоры с приличной скидкой, то Samsung может подумать и сменить поставщика процессоров, дабы получить более выгодное предложение. Всё же конкуренция в этом вопросе играет крайне важную роль — компания явно хочет сделать свои гаджеты более доступным в будущем.