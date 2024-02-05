MediaTek заключила контракт с Samsung

При этом на данный момент не похоже, что Samsung заинтересована в использовании флагманского процессора Dimensity 9400 от MediaTek, который, как говорят специалисты, будет производиться на втором поколении технологического процесса в 3 нм от TSMC, как и Snapdragon 8 Gen 4. Причина в том, что Samsung уже заключила соглашение с Qualcomm — она договорилась об использовании чипов компании следующего поколения для семейства смартфонов Galaxy S25 в следующем году. С другой стороны, если MediaTek в будущем будет предоставлять свои флагманские процессоры с приличной скидкой, то Samsung может подумать и сменить поставщика процессоров, дабы получить более выгодное предложение. Всё же конкуренция в этом вопросе играет крайне важную роль — компания явно хочет сделать свои гаджеты более доступным в будущем.