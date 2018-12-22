Meitu V7 с кожаным корпусом

Существует издание Meitu V7 x Tonino Lamborghini. Это вариант с бело-красной задней панелью, в цветах итальянского флага и специальной темой фирменного интерфейса MeiOS. С точки зрения «железа» от обычного V7 это издание отличается только объёмом встроенной памяти, её может быть 256 ГБ или 512 ГБ. Традиционно для Meitu основной фишкой является фронтальная камера. В новинке она тройная: 20-Мп основной модуль, 12-Мп камера для ночной съёмки и 8-Мп сенсор для боке. Основная камера – «всего лишь» двойная, 12 Мп + 8 Мп. Не обошлось без ИИ-фишек, улучшающих фотографии, в особенности портреты. Смартфон доступен в трёх расцветках: оранжевой, зелёной и розовой.Компания Meitu представила последний смартфон собственной разработки – V7. Напомним, все дальнейшие устройства под этим брендом будут создаваться Xiaomi. А пока V7 – флагман Meitu, заключённый в кожаный корпус. Девайс получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6,21" AMOLED-экран с вырезом в верхней части, порт USB Type-C и аккумулятор на 3450 мАч.Стоимость смартфона составит 47900 тысяч рублей.