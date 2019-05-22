Meizu 16Xs с тройной камерой представят 30 мая

Китайские журналисты начали получать приглашения на мероприятие 30 мая. Оно подтвердило, что устройство получит тройную основную камеру. Согласно утечкам, это будут модули на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Также аппарат должны оснастить 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с подэкранным сканером и разрешением 2232×1080 пикселей.

За работу смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Snapdragon 712 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц и 6 ГБ ОЗУ. Модификаций встроенного накопителя, скорее всего, будет две: 64 ГБ или 128 ГБ. В смартфоне также установят 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 3900 мАч с портом USB-C. Новинке ещё приписывают наличие NFC-модуля и ценник в районе 300 долларов США.