Meizu 16s получит симметричный дизайн и очень тонкие рамки. Фото

Вчера мы публиковали фото чехла для флагманского смартфона Meizu 16s, которые подтвердили новую компоновку основной камеры. Сегодня в сети появились живое фото передней панели устройства, которое демонстрирует развитие «симметричного» дизайна предыдущей модели. Очень тонкие рамки со всех сторон и никаких вырезов – кажется, Meizu единственная на рынке выбрала такой внешний вид для своих флагманов. Напомним, что Meizu 16s прочат топовый чипсет Snapdragon 855, а также тройную основную камеру с главным 48-Мп датчиком изображения. Официальный анонс смартфона ожидается в апреле-мае этого года.