Meizu 16s прошел AnTuTu тест

Компания Meizu в скором времени готовит к выпуску Meizu 16s. В программе тестирования AnTuTu новинка набрала впечатляющие 357 975 баллов при помощи процессора Snapdragon-855 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ дополнительной памяти.

По предварительной информации новый Meizu 16s будет похож на Meizu 16, только с более тонкой верхней и нижней рамками. Также он получит большой экран с разрешением Full HD в соотношении 18,6:9 и 2232 x 1080 пикселей, и операционную систему Android Pie.

Подобные результаты также получили Lenovo Z5 Pro GT, Xiaomi Mi 9 и другие флаганы.