Meizu 16s прошел сертификацию

Недавно генеральный директор компании Meizu объявил о новом смартфоне Meizu 16s.

Согласно китайским источникам, телефон подходит к запуску, поскольку он был недавно сертифицирован 3C под номером модели M971Q. Список не раскрывает многого, но он показывает что смартфон будет поставляться с быстрым зарядным устройством от Meizu, а это означает, что флагман будет иметь функцию быстрой зарядки mCharge. Он будет работать на Snapdragon 855 и будет иметь основную камеру на 48 Мп с сенсором Sony IMX586. В нем будет встроен аккумулятор на 3600 мАч и будет иметь очень тонкий профиль. Стоимость смартфона составит около 500 долларов.