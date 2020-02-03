Meizu 17 завестился на рендерах

В честь 17-летия компаний Meizu, компания выпустит новый флагман Meizu 17.

В просторах интернета, появились рендеры ожидаемой новинки.

На изображении показана только передняя панель смартфона. Где можно увидеть маленький круглый вырез фронтальной камеры. Также судя изображению видно что новинка получит очень тонкие рамки вокруг дисплея и физические кнопки управления на боковой грани.

Смартфон Meizu 17 будет первым смартфоном компании с поддержкой 5G который будет работать на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Точная дата анонса смартфона пока что неизвестна.