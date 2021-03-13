Meizu 18 получил самый быстрый сканер отпечатков пальцев

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал видео с демонстрацией скорости работы подэкранного дактилоскопа в смартфоне Meizu 18. Он подтвердил недавнее заявление компании Meizu о том, что в смартфоне используется самый быстрый подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Напомним, что на этой недели Meizu 18 появился в китайской продаже по цене в 680 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).
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