Meizu M9 Note и его функции

На задней панели установлена двойная камера на 48 и 5 Мп, спереди — фронталка на 20 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3900 мАч. Физические размеры Meizu M9 Note — 153,11 х 74,34 х 8,65 мм, вес — 169,7 г.Snapdragon 675 построен по 11-нм технологии, содержит ядра Kryo 460 и графический ускоритель Adreno 612. В тесте AnTuTu он набирает 170 000 баллов.Meizu M9 Note, предполагаемый конкурент Redmi Note 7, прошёл сертификацию в китайском ведомстве TENAA, а значит вплотную приблизился к анонсу. Модель M923Q получит 6,2-дюймовый Full HD+ экран с небольшим вырезом в верхней части, фирменную операционную систему Flyme OS на Android 9.0 Pie, процессор Qualcomm Snapdragon 675 в комбинации с 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения за счёт microSD. Стоимость смартфона составит 150 долларов.