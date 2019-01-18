Meizu Note 9 безрамочный смартфон

Компания Meizu выпустила мощный смартфон по своим характеристикам. В основе гаджета лежит (до 2 ГГц) чип Snapdragon 675 архитектуры Kryo 460 с графикой Adreno 612 от Qualcomm и движком AI Engine (тоже от Qualcomm) для ускорения процессов, где задействован искусственный интеллект. В роли ОС выступит Android 9 Pie, дополненная оболочкой Meizu Flyme UI. Благодаря наличию встроенного модема Snapdragon X12 LTE, передача данных может вестись (теоретически) со скоростью до 600 Мбит/с. Автономность будет обеспечивать АКБ емкостью в 4000 мА/ч.Аппарат выполнен в безрамочном дизайне. Разрешение 6,3-дюймового экрана, предположительно, Full HD+. В верхней части заметен вырез в форме капли под фронтальную камеру. Дактилоскопический датчик, скорее всего, расположен на боковой грани.О стоимости смартфона пока неизвестно.