Meizu Note 9 и его характеристики

Компания Meizu выпустила новую мощную новинку. По всей видимости, Meizu Note 9 составит конкуренцию Xiaomi Redmi Note 7. Эти аппараты будут похожи по дизайну и электронной начинке. А вот программный интерфейс у Meizu будет оригинальным – Flyme OS.Маркировка Snapdragon 6150 и Snapdragon 7150 использовалась, когда нынешний флагманский чипсет Snapdragon 855 еще не был представлен официально и назывался инсайдерами Snapdragon 8150. Вероятно, Snapdragon 6150 станет преемником Snapdragon 670, а Snapdragon 7150 перехватит эстафету у Snapdragon 710.Будущий смартфон получит процессор Snapdragon 6150, камеру на 48 МП и экран с каплеобразным вырезом. Но про дату анонса ничего неизвестно.О стоимости смартфона пока неизвестно.