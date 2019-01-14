Meizu Note 9 показали на фото

Китайские смартфоны очень часто сливают в сеть задолго до того, как и официально анонсирует производитель. Так случилось и с Meizu Note 9 — продукт еще только готовили к анонсу, а в сети уже появились детальные характеристики продукта, его дизайн и даже рендеры в высоком качестве. Оказалось, новинка получит дисплей с диагональю 6,3 дюйма с разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 675 от компании Qualcomm и камеру от компании Samsung. Пока что это вся информация, которая попала в сеть, за исключением каких-то незначительных деталей. Вопрос лишь в том, сколько за этот смартфон запросят денег. Если он будет более-менее доступным, то можно смело заказывать, ведь при таких характеристиках смартфон устроит большинство пользователей.