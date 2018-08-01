Meizu Pop выглядят интересно

Некоторое время назад компания Apple анонсировала свои беспроводные наушники, которые не терял только ленивый. Теперь появились Meizu Pop, которые могут уделать потенциального конкурента без лишних проблем. Преимущество продукта в батарее, качестве звука и удобстве корпуса, который лучше подходит для прослушивания музыки на ходу. Данная модель не будет вываливаться из ушей при активном использовании, плюс производитель обещает нереальное качество звука. Будем надеяться, что на самом деле так и получится. Бывает, что компании обещают очень много крутых возможностей, а потом получается, что на самом деле продукт не такой уж и интересный. Пока что мы протестировать Meizu Pop не смогли, но в сети есть масса позитивных отзывов. Может хоть в этот раз яблочная компания задумается о своей продукции.