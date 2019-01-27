Meizu X8 и его характеристика

Основная двойная камера оснащена модулями на 12 и 5 мегапикселей, а фронтальная камера — на 20 Мп. Сканер отпечатков m Touch, расположенный на задней стороне смартфона, распознаёт до пяти пальцев. Также предусмотрена разблокировка по лицу. Помимо защиты самого смартфона в Meizu X8 можно защитить запуск любых приложений. Смартфон работает во всех популярных в России частотах и поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 5.0 LE. За автономность отвечает аккумулятор на 3210 мАч с возможностью быстрой зарядки.Meizu X8 построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 710 с интегрированным графическим чипом Adreno 616. В смартфоне в зависимости от версии установлено 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPD DR4X и 64 или 128 ГБ встроенного хранилища.Стоимость смартфона составит 21000 тысяча рублей.